George Takei over Star-Trek collega: ’William Shatner is een chagrijnig oud fossiel’

„Shatner is een chagrijnig oud fossiel. Iedereen van ons heeft problemen met hem gehad”, zegt de 85-jarige, die in Star Trek de rol van luitenant Hikaru Sulu speelde. „Jimmy Doohan, die Scotty speelde, had het tijdens conventies altijd over zijn problemen met Shatner. Het idee bestaat dat Shatner en Leonard Nimoy (die Spock speelde) goede vrienden waren, maar wij weten beter. Nimoy deelde privé vaak zijn frustraties over Shatner. Shatner is een egocentrische, zelfingenomen prima donna.”

Takei had zich onlangs nog voorgenomen om zich in de media niet meer uit te laten over Shatner, die bekend werd van zijn rol als Captain Kirk. De 91-jarige acteur vond op zijn beurt dat Takei hem altijd zwart maakt in interviews. Volgens Shatner misbruiken zijn voormalig Star Trek-collega’s zijn naam altijd voor hun eigen gewin.