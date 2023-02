Sean Penn gaf Oscar uit schaamte aan Zelenski

Penn gaf een van zijn Oscars ’als symbool van geloof in de overwinning van Oekraïne in de oorlog met Rusland’ en als ’symbolisch gebaar tussen twee vrienden.’

De acteur schaamt zich naar eigen zeggen voor de leiding van The Academy. „Omdat die ervoor koos om Will Smith een podium te geven zodat hij Chris Rock kon slaan, in plaats van een podium te bieden aan het grootste symbool van film en de mensheid dat vandaag de dag leeft.”

Omsmelten

Eerder zei Penn dat hij de Oscars zou boycotten en zijn beeldje in het openbaar zou omsmelten als de organisatie Zelenski geen rol zou geven tijdens de ceremonie. „De Oscar staat in zijn kantoor klaar om te laten omsmelten wanneer hij dat wil”, zei de acteur ook nog in Berlijn.

De tweevoudig Oscarwinnaar was op de Berlinale om Superpower te presenteren, zijn nieuwe documentaire over Zelenski en de oorlog in Oekraïne. De productie van Superpower begon eind 2021 tijdens zijn eerste ontmoeting met de president, waarna de film een andere richting kreeg door de invasie van Rusland.