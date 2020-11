Kan Cake Boss ooit nog bakken na ongeluk?

In september liep de bowlingbaan in de villa van de bekende banketbakker vast, wat volgens Valastro wel vaker was gebeurd.

Toen Buddy het euvel wilde verhelpen, raakte zijn hand niet alleen klem maar moest hij ook toezien hoe een ijzeren staaf drie keer door zijn hand stak. Buddy werd pas uit zijn lijden verlost nadat zijn zoon een zaag uit de schuur had gehaald om de staaf af te zagen.

Bekijk ook: Cake Boss spietst hand tijdens het bowlen

In het gesprek zegt Buddy dat hij het mentaal moeilijk heeft gehad na het ongeluk, maar dat hij inmiddels positief naar zijn vooruitgang probeert te kijken omdat hij ook zijn hele hand had kunnen verliezen. „Of de staaf had door mijn pols kunnen gaan en dan was het nog een stuk ernstiger geweest. Dus ik probeer het glas maar als half vol te zien en kijk het per dag aan. En per taart”, grapt de realityster.

Alhoewel hij aangeeft dat hij niet zeker weet of hij ooit de benodigde kracht in zijn hand terugkrijgt om zijn beroemde taarten te bakken, heeft de Cake Boss zijn vak nog lang niet opgegeven. „Ik weet niet tot hoeveel ik nog in staat zal zijn, het is nu een kwestie van afwachten om te zien hoeveel er terugkomt”, aldus Buddy, die inmiddels drie operaties achter de rug heeft. „Maar ik kan je verzekeren dat ik er alles aan zal doen - al moet dat met mijn linkerhand of op maar dertig procent kracht - om hiervan terug te komen. De tijd zal leren wat er nog mogelijk is.”