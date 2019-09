„Realisme was nooit mijn doel. Waar het om gaat, is dat je wordt meegenomen door dit donkere sprookje.” Dat zei de Britse schrijver-regisseur Peter Strickland in een interview met deze krant, nadat hij z’n laatste geld in zijn debuut Katalin varga (2009) had gestoken. Drie films later streeft hij nog altijd hetzelfde na. Nu met In fabric, een eigenzinnige horrorkomedie rond een onverwoestbare jurk met moordneigingen.

Net als bij Alex van Warmerdams De jurk (1996) verbindt het lapje stof dat in In fabric door het beeld dwarrelt verschillende verhalen en personages. Strickland schept daarbij geen alledaagse wereld, maar een griezelig formeel universum waarin een warenhuis een centrale plaats inneemt. Hier vervoegt de pas gescheiden vijftiger Sheila (Marianne Jean-Baptiste) zich, om goedgekleed op een blind date te kunnen verschijnen met de man die zich in zijn contactadvertentie Adonis noemde.

Een heksachtige winkeljuf (Fatma Mohamed) praat Sheila met veel omhaal van woorden een bloedrode robe aan, die later ook in de catalogus blijkt te staan. Niet toevallig was het de allerlaatste jurk die het fotomodel droeg voordat zij op een zebrapad werd doodgereden. Dat er nog meer slachtoffers zullen vallen, laat zich raden.

Peter Strickland (Berberian sound studio, The duke of Burgundy) toonde eerder al zijn fascinatie voor Italiaanse horrorfilms uit de jaren 70 en de Europese ’sexploitatie’-cinema uit diezelfde periode.

Hier vertaalt die voorliefde zich in een hypnotisch en broeierig spookverhaal vol kleurrijke types, waarin de draak wordt gestoken met de menselijke kooplust en de illusies die mode biedt. In fabric heeft daarbij de sfeer en logica van een nachtmerrie.

Is nergens doodeng, maar wel absurdistisch grappig, onheilspellend en vervreemdend. Daar moet je van houden.

M.W.