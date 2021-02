Waar eindigt het bizarre leven van acteur Gérard Depardieu?

Filmster Gérard Depardieu is aangeklaagd voor het verkrachten en aanranden van een actrice in 2018. Ⓒ Getty Images

Opnieuw ligt GÉRARD DEPARDIEU (72) onder vuur. De Franse acteur – die dertig jaar geleden een Oscar-nominatie ontving voor zijn hoofdrol in de film Cyrano de Bergerac – is aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij zou zich in 2018 tot twee keer toe hebben vergrepen aan ’een actrice van in de twintig’. Het is een nieuw hoofdstuk in het bij tijd en wijle bizarre leven van Gérard Depardieu...