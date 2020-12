ZIEN: Dotan heeft paus Franciscus ontmoet

In het filmpje is te zien dat Dotan, op veilige afstand en met een mondkapje op, een aantal woorden met de paus wisselt.

Dotan is in Rome voor opnames van het Italiaanse tv-programma Show Do Vaticano, dat jaarlijks op kerstavond wordt uitgezonden. Hij is de eerste Nederlandse artiest ooit die er uitgenodigd is. Tijdens de jaarlijkse treden grote artiesten uit Italië en andere landen op.