Ronnie Spector: Phil was briljante producer en slechte echtgenoot

Veronica Yvette Bennett, zoals de echte naam van Ronnie luidt, scoorde in de jaren zestig wereldhits met The Ronettes. Be My Baby, Baby I Love You en Walking In The Rain werden allemaal geproduceerd door Phil Spector. In 1968 trouwde de zangeres met hem.

„Het is een droevige dag voor muziek en een droevige dag voor mij”, schrijft Ronnie, die zegt dat ze in de studio zag hoe Phil de meest geweldige songs creëerde. „Ik besefte dat ik met de allerbeste werkte.” Ook laat de zangeres weten dat het een sprookje leek toen ze verliefd werd op de producer en met hem trouwde. „De magische muziek die we maakten, was geïnspireerd op onze liefde. Ik was gek op hem en gaf mijn hart en ziel aan hem.”

Geweld en misbruik

Het huwelijk strandde in 1974 na zes jaar. Later beschuldigde Ronnie haar ex van geweld en misbruik. „Zoals ik al vaak heb gezegd toen hij nog leefde: hij was een briljante producer, maar een slechte echtgenoot.” Volgens de zangeres kon Spector niet functioneren buiten de opnamestudio. Hij heeft volgens haar veel levens verwoest.

„En toch moet ik glimlachen als ik de muziek hoor die we samen maakten”, schrijft Ronnie verder. „Dat zal altijd zo blijven. De muziek zal altijd voort blijven leven.”