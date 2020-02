Zuid-Koreaanse Parasite schrijft geschiedenis met Oscar voor Beste Film

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook won de Koreaanse film de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam. In totaal maakte Parasite kans op zes beeldjes bij de Oscars.

In Nederland trok de zwarte komedie tot nu toe 216.000 bezoekers. Het is daarmee de meest succesvolle Aziatische bioscoopfilm in de Nederlandse bioscopen.