Ontslagen Meiland-huishoudster Nadège: ’De hele afloop vréét aan me’

Nadège Coffinet weet niet wat ze heeft misdaan. ,,Zowaar werd ik ontslagen.’’ Ⓒ Ferry de Kok

Het gaat niet goed met NADÈGE COFFINET, de Franse huishoudster van MARTIEN en ERICA MEILAND, die inmiddels door de familie van haar werkzaamheden is ontheven. Hoewel het volgens de Meilandjes allemaal netjes is geregeld, slaapt de Française de laatste weken slecht en is zij zelfs overspannen – tegen het depressieve aan. ,,Ik zag ze als mijn familie en ik zit nu maar te denken: waarom hebben ze dit zo gedaan?’’