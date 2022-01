FBI ingeschakeld in onderzoek drama Astroworld

De politie in Houston heeft de hulp van de FBI ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek naar het tragische ongeluk. „Om ervoor te zorgen dat we al het mogelijke bewijsmateriaal hebben gezien, zijn we een samenwerking aangegaan met het Federal Bureau of Investigation”, zo valt te lezen in een verklaring van de politie. De politie blijft ondanks de hulp van de FBI het onderzoek leiden.

In de verklaring roepen de politie en de FBI gezamenlijk op meer beeldmateriaal van het festival in te leveren via een speciale website. Er wordt specifiek gezocht naar foto’s of video’s van het festival tussen 20.00 en 23.00 uur ’s avonds, het tijdsbestek waarin onder andere het optreden van Travis Scott plaatsvond.

Scott was medeorganisator van het festival. Hij zegt pas later gehoord te hebben wat er zich in de menigte voor hem heeft afgespeeld, ondanks dat er vanuit het publiek geroepen zou zijn het concert te staken.