Weer miskraam voor vrouw James van Der Beek

„Na de verschrikkelijke miskraam afgelopen november waren we dolgelukkig toen we ontdekten dat we in verwachting waren. Deze keer hebben we het nieuws voor onszelf gehouden.”, schrijft James. „Maar afgelopen weekend, alweer, na zeventien weken... De ziel waar wij naar uitkeken om te verwelkomen, had lessen voor ons waar ons in een fysiek lichaam ontmoeten geen onderdeel van was.”

Het zou James en Kimberly’s zesde kind zijn geweest. James en Kimberly hebben al vijf kinderen: Olivia (9), Joshua (8), Annabel Leah (6), Emilia (4) en Gwendolyn (2). Het paar trouwde in 2010.