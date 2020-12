Excuses Peter R. de Vries voor optreden in Promenade

De verrassingsact van Peter R. de Vries paste maandagavond helemaal in het format van NTR-show Promenade. Presentator Diederik Ebbinge die nogal opzichtig aan Henry van Loon vraagt of hij ’niet even naar het toilet moet’, waarnaar niet veel later ’diezelfde Van Loon’ terugkeert als masked singer.

De comedian draagt een masker van de hindoestaanse god Ganesha en doet een poging Banger hart van Rob de Nijs zo goed mogelijk mee te zingen. Na het optreden gaat het masker af en dan blijkt het niemand minder dan Peter R. de Vries te zijn die schuilgaat achter de god van kennis en wijsheid.

Excuses

Zowel tijdens als na de uitzending spreekt sociale media vol lof over het spetterende optreden van de misdaadverslaggever en met name zijn soepele heupen zijn onderwerp van gesprek. Een dag later zegt hij daarover in RTL Boulevard: „Dat zijn mijn verborgen talenten.”

Maar blijkbaar heeft het optreden ook op negatieve manier stof doen opwaaien, waardoor De Vries zich genoodzaakt voelt zijn excuses te maken. Op Twitter schrijft hij woensdagochtend: „Deze week deed ik als ’masked singer Ganesha’ mee aan een sketch in Promenade. Ik wist toen niet dat dit een god is. Het was geen moment – van niemand bij het programma – de bedoeling een religie of volgelingen daarvan te bespotten of te kwetsen. Excuus als dat wel zo was.”

Lange tenen

De meeste mensen die op het bericht reageren, vinden de verontschuldigingen onnodig. „Ik word zo moe van deze hypergevoelige langetenensamenleving”, laat een twitteraar weten. Iemand anders schrijft: „2020, het jaar dat niemand meer het vermogen heeft tot relativeren of tegen een grapje kan.”

Dat de excuses van De Vries in het verlengde zijn van het satirische tv-programma, valt overigens niet uit te sluiten.