Kim Kardashian luistert naar kritiek en verandert naam ondergoedlijn

Volgers haar volgers was de naam respectloos naar de traditionele Japanse mantel en zelfs de burgemeester van Kyoto mengde zich in de discussie. Hij vreesde ’dat er een verkeerd beeld ontstaat van de kimono omdat mevrouw Kardashian zo’n bekende influencer is’. Kim heeft maandag op Twitter laten weten tóch de naam te veranderen.

„Ondernemer en eigen baas zijn is één van de meest lonende uitdagingen in mijn leven. Het enige wat dit mogelijk heeft gemaakt, is de directe communicatie met mijn fans en het publiek”, verklaart ze. „Ik blijf altijd luisteren, leren en groeien. Ik waardeer de passie en de verschillende perspectieven die mensen mij geven. Toen ik de naam van mijn shapewear-lijn aankondigde, deed ik dat met de beste bedoelingen”, gaat ze verder.

„Bij mijn merken en producten staan inclusiviteit en diversiteit voorop en na goed na te hebben gedacht, heb ik besloten de naam te veranderen”, legt ze uit. „Ik zal binnenkort laten weten wat het nu wordt. Dank jullie wel voor jullie begrip en de steun die jullie mij altijd geven.”