’The hand of God’ terugblik op kleurrijke jeugd

Kirsten Dunst: ’Acteren nu leuker dan ooit’

Haar nieuwe echtgenoot draagt haar in The power of the dog op handen, maar de pesterijen van haar zwager doen Rose naar de fles grijpen. Hoe getormenteerd ook, actrice Kirsten Dunst speelde haar in deze Netflix-film met zeldzaam veel plezier, vertelt zij in Venetië.