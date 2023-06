Hermitage krijgt na breuk met Rusland nieuwe naam: H’ART Museum

Directeur Annabelle Birnie is ongelooflijk trots dat het haar en haar team gelukt is om drie grote, internationale spelers op het hoogste museale niveau aan zich te binden. „Medio 2024 trappen we af met een grote Kandinsky-tentoonstelling, die we maken met topstukken uit de collectie van het Centre Pompidou”, vertelt ze enthousiast. „Een expositie over deze beroemde Russische moderne kunstenaar is ons natuurlijk op het lijf geschreven.”

In 2022, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zagen Birnie en haar team zich gedwongen alle banden te verbreken met Rusland en daarmee met de Hermitage in Sint-Petersburg. Tot die tijd had het museum altijd voor de wisseltentoonstellingen kunnen putten uit deze wereldberoemde Russische collectie. „Een pijnlijk besluit”, herinnert zij zich. „We moesten ons herpakken en heruitvinden.”

Directeur Annabelle Birnie verheugt zich op de nieuwe samenwerkingen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Birnie heeft ruimschoots de tijd genomen om een goede, nieuwe invulling voor haar museum te vinden. „Toen we in 2022 bekend maakten dat we niet langer zouden samenwerken met de Hermitage in Sint-Petersburg hing dezelfde middag al het Rijksmuseum aan de lijn met de vraag of ze ons konden helpen. De onbaatzuchtige steun van collega-musea, waaronder ook het Mauritshuis, Boijmans Van Beuningen en het Van Gogh Museum, zette ons aan het denken”, zegt ze.

Vermeers Melkmeisje

„Van nature ben ik een bescheiden mens, maar ik realiseerde me daardoor dat wij als Hermitage kennelijk een uitstekende reputatie hadden opgebouwd, waarbij andere musea zich zo veilig voelden dat zij ons zonder aarzelen hun topstukken, zoals het Melkmeisje van Vermeer, toevertrouwden. Qua beveiliging en klimaatbeheersing voldoet ons gebouw aan alle moderne museale eisen. Dit gaf ons het zelfvertrouwen om zo hoog mogelijk in te zetten bij het vinden van nieuwe musea om mee samen te werken.”

Het nieuwe logo van het museum Ⓒ Hermitage Amsterdam

Dat de keuze op drie, uiterst gerenommeerde instellingen is gevallen, is geen toeval. „Je verbinden aan slechts één samenwerkingspartner maakt je kwetsbaar, zo heeft de situatie met Rusland aangetoond. Dat willen wij niet nog eens meemaken. Met Centre Pompidou hebben we een overeenkomst getekend voor tenminste vijf jaar. Het museum in Parijs gaat dicht voor renovatie en dat geeft ons de mogelijk om hun beste werken, die doorgaans altijd bij hen op zaal hangen, te lenen.”

Afspraken voor drie tentoonstellingen

Met het British Museum en het Smithsonian American Art Museum zijn afspraken gemaakt voor elk drie tentoonstellingen. Over welke onderwerpen die zullen gaan, wil Birnie nog niet bekend maken. „Daarover zijn we nog in gesprek.” Wel kan ze al verklappen dat in 2026 de tentoonstelling Feminine power van het British Museum komt. „Eind 2023 maken we de volledige programmering voor de komende jaren bekend.”

Op voorbeeldposters van de nieuwe huisstijl van het H’ART Museum prijkt de naam van de Amerikaanse kunstenares Georgia O’Keeffe. „Een expositie over het werk van O’Keeffe zou ik graag in huis halen, maar hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit is slechts een voorbeeld”, benadrukt ze. Een eerste kunstwerk uit de collectie van het Smithsonian American Art Museum is vanaf vandaag al wel in Amsterdam te bewonderen. In de gloednieuwe H’Art Museum-zaal is de video-installatie Clubbing (2012) van kunstenaar Martine Gutierrez te zien.

Still uit de video Clubbing (2012) van Martine Gutierrez. Deze is vanaf nu al in de Hermitage te zien in de H’ART Museum zaal. Ⓒ Smithsonian American Art Museum

De naamwijziging is tot stand gekomen met twee merkenbureaus Differt Company en Faase 2. „Beiden zijn zeer ervaren, maar fris in het museale veld. Voor ons was duidelijk dat de naam Hermitage de lading niet meer kon dekken. Voor onze nieuwe samenwerkingspartners is het in de huidige omstandigheden niet prettig om kunstwerken uit te moeten lenen aan een entiteit die Hermitage heet.”

Logo met roze stip

De naam H’ART Museum, compleet met een pulserende roze stip, is gekozen omdat het eenvoudig uit te spreken is, ook voor buitenlandse toeristen, legt Birnie uit. „In het Engels klinkt heart bijna hetzelfde. En in het Frans, waar de h niet wordt uitgesproken, klinkt het als ’art’, wat natuurlijk ’kunst’ betekent.”

Heineken, ABNAmro en de Vriendenloterij, de drie vaste sponsors van het Amsterdamse museum, hebben zich al achter de nieuwe plannen geschaard. „Alle voortekenen zijn gunstig”, verzucht Birnie dankbaar. „Daarnaast maken we vandaag ook nog bekend, dat wij een nieuwe begunstiger aan ons mogen binden: de Elja Foundation. Dat is het nieuwe fonds van Els Blokker, die eerder al een grote schenking aan het museum Singer Laren heeft gedaan met de Nardinc Collectie.”