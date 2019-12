Een verhaal te mooi om waar te zijn

Het verhaal van de Franse Markies De Rays is zó ongelofelijk, dat je al snel sterk de behoefte voelt om even op wikipedia te kijken of de man wel echt heeft bestaan en geen verzinsel is van schrijfster Eveline Rethmeier. Maar kijk, het is wel degelijk waargebeurd. In september 1879 vertrok vanuit de haven van Vlissingen een schip met arme boeren, idealisten, avonturiers en speculanten uit verschillende landen naar ’La Nouvelle France’.