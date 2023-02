Deense koningin moet zware operatie aan rug ondergaan

De 82-jarige Margrethe kampt al jaren met rugpijn, waardoor zij niet lang kan staan. De vorstin heeft na overleg met experts besloten om een ingrijpende operatie te ondergaan. De behandeling staat gepland voor 22 februari in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Na afloop zal zij ook in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens het hof kan de revalidatie lang duren. Een aantal officiële afspraken zal worden uitgesteld of geannuleerd. Eerder schreef het Deense Billed Bladet al dat de koningin haar vakantie moest afblazen in verband met haar rugklachten. Tijdens de afwezigheid van Margrethe zullen enkele taken ook worden overgenomen door andere leden van de koninklijke familie.