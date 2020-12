Nederlandse Joeke (8) hét nieuwe topmodel?

Joeke is nog maar 8 maar heeft een veelbelovende carrière in het vooruitzicht Ⓒ Sime Eskinja

Opnieuw een opmerkelijk talent in de stal van talentmanager Anthony Vos. Het is de Nederlandse Joeke Rover, nog maar 8 jaar, die al het gezicht van kledingmerk Zara is geworden. En dat niet alleen, andere merken staan voor haar in de rij, stelt Vos. Hij voorziet dan ook een internationale carrière voor het meisje uit Puttershoek.