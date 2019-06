De oprichting van Het Vierde Rijk mislukte in die film, al werd de aarde door de nucleaire oorlog die volgde vrijwel geheel verwoest. In opvolger Iron Sky: The coming race is dat inmiddels twintig jaar geleden.

De overlevenden klitten in 2047 bij elkaar in de voormalige nazi-basis aan de schaduwzijde van de Maan. Waar wijlen Steve Jobs als een God wordt aanbeden en Obi (Lara Rossi) de haperende systemen aan de praat probeert te houden. Tot zij besluit tot een missie om de mensensoort te redden.

Vuorensola was in 2005 ook al verantwoordelijk voor de Star Trek-parodie Star Wreck: In the Pirkinning. Iron Sky maakte hij grotendeels met de financiële steun van fans en het vervolg was er evenmin gekomen zonder een grootscheepse crowdfunding-campagne. Dit keer had de regisseur zelfs twee keer zoveel geld te besteden. Al is dat niet alleen maar goed nieuws.

Net als in het eerste deel zijn de visuele effecten puik in orde, zeker gezien het relatief bescheiden productiebudget van zo’n 15 miljoen dollar. Maar het verhaal is dit keer zo mogelijk nog chaotischer en voelt enkel als een slap excuus om flink uit te pakken. Met de onthulling van een intelligent, sub-terraan levend reptielenras bijvoorbeeld, dat de mens en z’n geschiedenis altijd heeft gemanipuleerd. Met Hitler (Udo Kier) op een T-Rex genaamd Blondie. Met een nieuwe tafelschikking voor Da Vinci’s beroemde Laatste avondmaal. En met cult-intenties die er dit keer zó duimendik bovenop liggen, dat de lol er eigenlijk al snel af is.