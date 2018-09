Oom Kate Middleton wist niet van zwangerschap

Kates oom Gary Goldsmith zegt tegen The Telegraph dat de aankondiging van de zwangerschap voor hem ook een verrassing was.

"Het is echt fantastisch nieuws", aldus Goldsmith, die toegeeft dat hij wel had gedacht dat William en Catherine snel aan een tweede kind zouden beginnen. "Het is net als met Kate en Pippa en William en Harry, die samen zijn opgegroeid en een heel bijzondere band hebben."

Gary Goldsmith is de jongere broer van Carole Middleton, de moeder van Kate.