'Geen kraamzorg voor Kate Middleton'

Dat melden ingewijden aan Hello Magazine. Het echtpaar zou zoveel mogelijk zelf voor de baby willen zorgen, net zoals ze met prins George deden toen hij net geboren was.

De twee braken toen met de koninklijke traditie door niet meteen een kindermeisje in dienst te nemen. Ook nu zouden ze geen plannen hebben om een nanny of kraamverzorgster in te huren.

Begin september werd bekend dat Kate zwanger is van haar tweede kind. De baby wordt in de loop van april verwacht. Ze zou opnieuw in St. Mary's Hospital in Londen willen bevallen.