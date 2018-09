'Kylie Jenner geeft vermogen uit aan plastische chirurgie'

In het laatste jaar zijn zowel Kylie's lippen als haar borsten en bilpartij flink in volume toegenomen. De tiener beweert zelf dat ze een tovenaar is met lipliner en gewoon weet hoe ze het beste van haar pluspunten moet maken, maar volgens plastisch chirurg Dr. Youn liegt ze dat ze barst.

Hij liet zijn licht schijnen op Kylie's uiterlijk en weet zeker dat de zeventienjarige 'zus van' zichzelf stevig heeft laten verbouwen. "Die lippen zijn duidelijk opgespoten, want dit krijg je niet voor elkaar met make-up. Ook lijkt het erop dat ze haar borsten heeft laten vergroten, zo te zien van een B naar een C-cup", zegt hij tegen Radar Online.

Ook haar bilpartij is, net als die van zussen Kim en Khloé, behoorlijk in volume toegenomen. Volgens de chirurg is ook dat niet het resultaat van knappe trucage. "Haar billen zijn veel groter dan eerst, ze zijn nu bijna net zo vol als die van Kim."

De arts rekent uit dat Kylie in totaal waarschijnlijk 40.000 dollar heeft uitgegeven aan plastische 'verbeteringen'.