Bassie en Adriaan moeten 15.000 euro betalen aan tegenspelers

Paul van Gorcum, die de rol van de Baron speelde in het kinderprogramma, stapte samen met enkele andere acteurs naar de rechter. Ze eisten meer geld voor hun medewerking aan de films en series over de clown en de acrobaat en zeiden nog duizenden euro's tegoed te hebben. Dat klopte volgens de broers Van Toor niet. De rechter bepaalde echter dat ’de omvang van de aan hen te betalen vergoeding door schatting is bepaald’.

De acteurs werden in 2014 ook al in het gelijk gesteld, maar hadden nog geen geld ontvangen. Daarop stapten ze opnieuw naar de rechter.