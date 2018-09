'Justin Bieber ondervraagd door politie Rome'

Het ging over een rechterlijk verzoek uit Argentinië. Het land wil Justin in de boeien hebben wegens het aanvallen van een fotograaf, schrijven Italiaanse media.

Volgens twee grote kranten is Bieber ondervraagd in zijn luxehotel, maar is er niet tot arrestatie overgegaan. De zanger is in Rome voor de opnames van de film Zoolander 2, waarin hij een kleine rol speelt.

In november had Bieber voor de rechter moeten verschijnen in de zaak over het incident dat zich in 2013 afspeelde. De Canadees zou zijn bodyguard opdracht hebben gegeven de fotograaf Diego Pesoa te belagen om zijn apparatuur af te pakken. Bieber kwam niet opdagen in de rechtbank.

Op 8 april verzocht een Argentijnse rechter bij Interpol om een zogeheten Red Notice. Dat is een mededeling waarin aan 190 lidstaten wordt meegedeeld dat een verdachte in een bepaald land gezocht wordt. De ondervraging had waarschijnlijk daarmee te maken.