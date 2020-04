Thaise prinses onder vuur om donatie mondkapjes en handgel

„De situatie rondom de coronacrisis verbetert, maar we moeten nog steeds aan anderen blijven denken”, zo sprak de prinses volgens Thaise media. „Ik ben me ervan bewust dat ziekenhuizen in het hele land nog steeds weinig medische benodigdheden hebben. Daarom schenk ik deze producten aan ziekenhuizen door het hele land, met name in het zuiden. Daar zijn de infectiepercentages het hoogst.”

Tot slot deed ze nog een oproep aan de Thaise zorgverleners. „Ik hoop dat Thailand de strijd tegen het coronavirus wint, met steun van alle zorgverleners. Ik vraag hen om fysiek en mentaal voorbereid te zijn en toegewijd te blijven aan hun taken om alle patiënten te helpen.”

Haar acties vallen niet bij iedereen in goede aarde. Zo wordt ervan beschuldigd een slaatje te slaan uit de coronacrisis en wordt ze beschuldigd van propaganda. Zo duiken er geregeld foto’s op waarop te zien is hoe Sirivannavari haar ontsmettingsmiddel produceert, terwijl ze zelf geen medische expertise heeft. Ook roepen recente foto’s waarbij leden van de Thaise koninklijke familie en hun medewerkers geen afstand houden op tot weerstand in de media.