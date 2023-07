Hulpdiensten naar Brigitte Bardot wegens ademhalingsproblemen

Het zou niet de eerste keer zijn dat Bardot te maken heeft met dergelijke problemen. In maart meldden Franse media dat Bardot in het ziekenhuis was opgenomen met „ernstige ademhalingsproblemen.”

Bardot ontkende die berichtgeving. „Ik wil iedereen geruststellen. Het gaat heel goed met me”, schreef ze op Twitter. „De pers veroorzaakt nu onrust met iets wat mij in januari al overkwam.”

In januari vorig jaar liet Bardot weten dat ze zich niet had laten vaccineren tegen het coronavirus. „Ik ben allergisch voor chemische stoffen”, zei ze tegen het tijdschrift Gala. In hetzelfde interview stelde ze dat ze zich eerder voor een reis naar Afrika ook niet liet prikken tegen gele koorts. „Mijn arts maakte destijds een vals certificaat voor me. Ik vertrok en kwam in topvorm terug!”