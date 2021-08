Rita Ora gaat optreden vanaf top van de Eiffeltoren

„Optreden op zo’n legendarische locatie is een eer. En om speciaal voor mij ontworpen creaties van Fendi, Miu Miu, Lanvin en Alexandre Vauthier te mogen dragen is simpelweg een droom”, laat Rita in een verklaring weten.

Het optreden, waarvan de kaartverkoop 27 augustus begint, zal wereldwijd ook live via een stream te zien zijn. Tien procent van de opbrengst gaat naar Soccer Aid van UNICEF, waar de zangeres zich al sinds 2013 voor inzet. „Ik kan niet wachten om de energie van Parijs over te brengen op al mijn fans over de wereld. Het wordt echt een nacht om nooit te vergeten.”