Voormalig Bob Marley-toetsenist Tyrone Downie (66) overleden

Downie voegde zich medio jaren zeventig bij Bob Marley & The Wailers, die van 1963 tot en met de dood van Marley in 1981 actief was. Zijn debuut maakte de pianist op het album Rastaman Vibration. Ook speelde hij met onder meer de band Black Uhuru en artiesten als Beenie Man en Peter Tosh.

De pianist zou dinsdag in Frankrijk optreden met de Franse reggaeband Jahzz. „Tyrone zal enorm worden gemist. Hij was een geweldige muzikant en heel belangrijk voor de muziekindustrie”, reageert een Franse concertpromotor in de Jamaicaanse krant.