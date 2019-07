Dave Roelvink denkt na over gezinnetje

„Ik ben gestopt met drinken, nu drie maanden”, vertelt Dave aan Shownieuws. „Ik voel me fit, ik voel me beter. Ik heb toch gemerkt dat die combinatie van zelf meedoen met het feest en elke dag op een feest werken nogal slopend is. Dus daarom ben ik gestopt.”

Maar ook zijn vriendin Julia, met wie hij nu al drie jaar samen is, is van grote invloed op hem. „Zij is heel belangrijk voor mij. Zij is ook wel iemand waardoor ik een stuk rustiger ben geworden. Mensen kennen mij als een hele losse jongen. Nou ben ik natuurlijk wel wat ouder geworden, en met een advocaat op de bank word je natuurlijk wel iets rustiger dan met iemand die achter de bar werkt. Dus zij helpt mij heel erg in mijn ontwikkeling.”

Hoewel vader Dries stiekem verwacht binnenkort opa te mogen worden, wil Dave daar nog wel even mee wachten. „Nou kinderen, we zijn wel aan het oefenen... Maar de planning, ja ik vind dat je dat niet echt kan plannen. Nu ik ook met kinderen in contact ben geweest en ook echt voor kinderen heb gezorgd in de serie, dan denk ik: ’als je het mag plannen, dan met een jaartje of twee’. Maar dat kan je toch niet plannen, het moet gewoon zo mogen zijn. Ik hoop het!”