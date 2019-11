Duncan Laurence vond lunch met koningspaar super

„Het was echt zo bizar om daar te zijn”, vertelt Duncan aan RTL Boulevard. „Het was echt super leuk. Heel bizar om in het paleis te zijn geweest. Het is daar zo mooi.”

De zanger heeft ook met koningin Máxima en koning Willem-Alexander gesproken. „Ze gaan echt iedereen stuk voor stuk af.” Waar Duncan over heeft gekletst, mag hij niet vertellen. „Gewoon dingen als hoe mijn jaar was en hoe ik de ervaring heb beleefd.”

Ook presentator Jeroen Pauw, winnaar van de Ere-Zilveren Nipkowschijf, prikte een vorkje mee net als cabaretier Herman Finkers die deze maand de Blijvend Applaus Prijs ontvangt. Verder schoven onder anderen De Brand in het Landhuis-podcastmaker Simon Heijmans, Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en judoka Noël van ’t End aan.