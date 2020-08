Tove Lo maakt acteerdebuut

De zangeres speelt Ulrika en treedt daarmee in de voetsporen van haar landgenote Monica Zetterlund, die het personage speelde in de originele versie van de film. Die werd in 1971 voor een Oscar genomineerd. Naast Tove spelen ook Lisa Carlehed (Until We Fall) en Gustav Skarsgård (Vikings) mee en keert Liv Ullmann - die ook in het origineel te zien was - terug in een andere rol.

Tove Lo is onder meer bekend van haar hit Habits (Stay High). Ook schreef ze mee aan Homemade Dynamite van Lorde en Love Me Like You Do van Ellie Goulding.