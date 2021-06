Liam Payne verbreekt verloving met Maya Henry

De relatie kon volgens de voormalig One Direction-zanger niet langer doorgaan. „Ik ben ongelofelijk teleurgesteld in mezelf dat ik mensen blijf kwetsen. Dat irriteert me”, zegt hij over zijn beslissing. „En ik weet wat mijn patroon is met relaties. Ik ben er gewoon niet erg goed in dus ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik mezelf aan iemand anders geef.” De zanger besluit dat ’het voor beiden het beste is’.

Liam en Maya gingen al sinds 2018 met elkaar om. Pas een jaar later gaf Liam zijn relatie met Maya toe. In september maakte hij bekend verloofd te zijn met het 20-jarige model.