HARRY: Nieuwjaar in CANADESE MEGAVILLA!

Winnen zij in 2020 aan populariteit of delven Harry en Meghan het onderspit en trekken zij zich terug in de anonimiteit? Ⓒ Hollandse Hoogte

Het nieuwe jaar mag op het eerste gezicht dan rustig beginnen voor PRINS HARRY en zijn glamourprinses, HERTOGIN MEGHAN, aan het eind van 2020 zullen we weten of zij nog steeds actief deel uitmaken van de Britse koninklijke familie, waar zij aardig mee overhoop liggen. Het paar verblijft op een uiterst luxueus landgoed in Canada en denkt daar na over de toekomst. En bovendien, na de ANDREW-affaire worden de pijlen langzaam weer op hen gericht…