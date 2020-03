De grote vraag is: wie speelt Martien Meiland?

Wie o wie speelt toch Martien Meiland? Het is in ieder geval niet Carlo of Irene (inzet). Ⓒ Laura Oldenbroek/Herrie in het bos

Wie persifleert Martien Meiland in De TV kantine? Die prangende vraag houdt fans al een tijdje bezig. Er wordt volop gespeculeerd. Is het Koos van Plateringen of is het Koen Kardashian? Ook andere namen passeren de revue. Carlo Boszhard en Irene Moors houden de lippen stijf op elkaar. „Als ik dat zou zeggen zou dat hetzelfde zijn als verklappen wie de Mol is in Wie is de Mol”, grapt Carlo. „Kijk vanavond zelf maar.”