Moordenaar rapper Nipsey Hussle krijgt 60 jaar celstraf

De straf bestaat uit 25 jaar cel voor de moord op Hussle, 25 jaar cel omdat er een vuurwapen in het spel was en nog eens 10 jaar voor het verwonden van nog twee anderen tijdens de moordaanslag. Holder had op 31 maart 2019 een woordenwisseling met Hussle, die buiten zijn kledingzaak in LA handtekeningen stond uit te delen. De twee kenden elkaar al jaren en groeiden in dezelfde buurt op. Ook zaten ze bij dezelfde straatbende. Kort na de discussie keerde Holder terug en schoot hij de rapper dood. Twee anderen raakten hierbij gewond.

Twee dagen na de moordaanslag werd Holder opgepakt door de politie. De vrouw die hem in een vluchtauto had vervoerd, had zichzelf aangegeven bij de politie en identificeerde de schutter. Het gezicht van Holder was ook al op beveiligingscamera's vastgelegd en herkend door meerdere getuigen.