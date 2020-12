William Spaaij regisseert Zodiac De Musical

Bezoekers zien in Zodiac de toekomst van de aarde vanuit de ogen van de twaalf sterrenbeelden. De voorstelling speelt zich letterlijk in de lucht af. Door de ronde zaal en enorme hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.

„Zodiac de musical is een theaterspektakel dat verbindt en aanzet tot kritisch nadenken over de toekomst”, laat producent Nieuwenhuijsen weten. „We geloven dat het verhaal relevanter is dan ooit en dat het belangrijk is dat de thema’s uit de voorstelling aangekaart worden.”

Door samen te werken met onder meer het Chassé Theater is het gelukt om volgend jaar een grote musical in Breda op te voeren. De choreografie van Zodiac is in handen van Stanley Burleson, Dick van den Heuvel nam het script voor zijn rekening. De cast wordt binnenkort bekendgemaakt.