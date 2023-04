Gestolen auto Joshua Nolet teruggevonden

Nolet kreeg via Instagram een bericht van iemand die zijn auto had zien staan in zijn woonplaats Haarlem. „Daar stond-ie gewoon. In een gek straatje wel, in een buurt achterin. Met de reservesleutel kon ik er gewoon in.”

Woensdag liet Nolet via social media weten dat zijn auto was gestolen. „Ik mis hem heel erg, en hij mij ook”, schreef hij bij het bericht.