’Adele en Beyoncé slaan handen ineen’

Nu Adele de studio in is gedoken voor haar nieuwe album, gonst het van de geruchten wie er allemaal met haar zullen samenwerken. Eerder werd al bekend dat songwriter en producer Raphael Saadiq, uitvoerend producent van A Seat At The Table van Solange Knowles, een van de grote namen is die werkt aan Adele’s langverwachte vervolg op 25 uit 2015. Maar ook Beyoncé zou zijn benaderd.