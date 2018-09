Yolanthe Sneijder-Cabau stralend zwanger

De zus van Yolanthe deelt dinsdag een foto op Instagram. De aanstaande mama staat er stralend op. Samen met Xelly doet de voetbalvrouw zich tegoed aan macarons.

Het nieuws van Yolanthe's zwangerschap werd op 28 maart naar buiten gebracht door haar echtgenoot Wesley na zijn doelpunt in de wedstrijd Nederland - Turkije.

De actrice/presentatrice is inmiddels zo'n vier maanden in verwachting van haar eerste kindje. Het is de tweede foto van de zwangere Yolanthe. Eerder wist Privé haar vast te leggen op Ibiza, waar zij tijdens de bekendmaking van het blijde nieuws was ondergedoken.

Zelf houdt Yo zich nog steeds koest op social media. Haar laatste bericht was van 27 februari.