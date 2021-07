Jamie Lynn Spears: Britney kocht strandhuis niet voor mij

The Sun ontdekte eerder deze maand dat een penthouse aan het strand in het plaatsje Destin in de staat Florida, ter waarde van zo’n 850.000 euro, is gekocht door Bridgmore Timber LLC, een bedrijf dat volgens belastingpapieren toebehoort aan Britney. Jamie Lynn verblijft geregeld in het huis en had het er eerder op sociale media over dat zij en haar gezin „een stekje in Destin hebben.”

Fans vielen over de ’onthulling’ van The Sun, omdat Jamie Lynn onlangs beweerde nog nooit geld of iets anders van haar zus te hebben aangenomen. Ze liet twee weken geleden op Instagram weten: „Ik heb mijn zus altijd gesteund en sta niet op haar loonlijst. Dus laat mij en mijn lege portemonnee met rust, amen.”

Maandag stelde de jongere Spears op Instagram niet alleen dat ze niet in het bezit is van een strandappartement, maar ook dat ze haar strandvakanties sowieso liever doorbrengt in een chique Ritz-Carlton-hotel. „Dat zijn simpele feiten”, schreef ze bij een aantal foto’s van haar gezin in een vestiging van die keten. „Jullie moeten eens ophouden met alles op te blazen.”