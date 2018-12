'Bruce Jenner is opgelucht'

Vrijdagavond werd een interview met Bruce uitgezonden waarin hij zich voor het eerst uitsprak over zijn wens om als vrouw door het leven te gaan.

"Bruce lijkt heel erg opgelucht", aldus een bron die benadrukt dat de ex van Kris Jenner blij is dat het interview eindelijk is uitgezonden. "Het voelt alsof er een flinke last van zijn schouders is afgevallen. Voor familieleden voelt het ook als een opluchting."

"Hij is verrast door alle aardige reacties die hij via social media heeft gekregen", vertelt de bron aan People. Mede hierdoor voelt hij Bruce zekerder en meer op zijn gemak. "Hij gaat de deur uit met gelakte nagels en lipgloss op zijn lippen. Hij lijkt zelfverzekerder en gelukkiger."