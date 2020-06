Barry Atsma: ’Het leven is een zootje’

Ⓒ Mark Uyl

Eindigt de geheime affaire tussen de getrouwde advocate Hannah Stern (Nicola Walker) en haar collega Christie Carmichael (Barry Atsma) in ’ze leven nog lang en gelukkig’? Dat is de vraag in de nieuwe reeks van het BBC-drama The Split. Atsma weet hoe het is om verliefd te zijn op iemand die gebonden is, vertelt de acteur vanuit Hamburg waar hij zijn zoveelste klus over de grens klaart.