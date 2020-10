Elton John: ’We hebben vandaag de dag mensen als John Lennon nodig’

„Ik denk dat als je vader nog zou leven, hij misschien wel de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen”, aldus sir Elton. „Hij was iemand die mensen bij elkaar bracht en bereid was om tot het uiterste te gaan om mensen te laten zien wat zijn punt was.”

De 73-jarige zanger mist zijn vriend met wie hij begin jaren zeventig goed contact had en ook samen optrad. „Hij was vredelievend, briljant, grappig, eigenwijs, een echte schat. We hebben mensen zoals hem vandaag de dag nodig.”