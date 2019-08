Heino blijft zingen tot hij erbij neervalt

De zanger blijft doorgaan omdat hij zijn fans niet teleur wil stellen. „Omdat mijn tournee zo succesvol was, bleven de aanvragen maar binnenstromen. Zolang het goed gaat, wil ik die niet afzeggen”, zegt de bejaarde artiest, die vorige maand nog op Zwarte Cross optrad.

Kort na afloop van zijn ’afscheidstournee’ begin april bekende Heino dat hij een jaar geleden misschien toch iets te vroeg zijn pensioen aan had gekondigd. Hij blijft optreden leuk vinden en wil in de toekomst op evenementen en bedrijfsfeesten blijven zingen.

Tussenjaar

In 2005 besloot Heino al eens om zijn microfoon aan de wilgen te hangen, vertelt zijn vrouw Hannelore. „Hij heeft toen een jaar thuisgezeten en zich flink verveeld”, zegt ze. Hannelore moedigde hem daarom aan om toch maar weer de bühne op te gaan. „Dat deed hij dan ook en hij voelde zich ook beter. Het was net als nu de juiste beslissing.

Voorlopig kunnen fans van Heino hem nog zeker tot het einde van het jaar zien optreden. In oktober geeft hij nog concerten in onder meer Sittard en Linz (Oostenrijk) en in december staat hij in het kader van SING und ROCK mit Heino 2019 vier dagen lang in het Historisches Kurhaus van Bad Münstereifel, in de buurt van Keulen.