Canadese steracteur speelt game-personage in komische actiefilm Ryan Reynolds over ’Free Guy’: ’Mijn beste werk tot nu toe’

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Als ’non playable character’ wandelt Guy (Ryan Reynolds) dagelijks rond in een game-wereld, totdat hij het heft in eigen handen neemt. Foto: 20th Century Studios.

Jarenlang lag Free Guy in Hollywood op de plank als één van de beste, maar nooit verfilmde scripts. Regisseur Shawn Levy en steracteur Ryan Reynolds durfden het aan om dit verhaal over een opstandig videogamefiguur te bewerken voor het witte doek. „Onze film is een perfecte weergave van de angstaanjagende tijd waarin we leven.”