Bruce Willis heeft dementie

In de verklaring die donderdag werd gedeeld, stelt zijn familie dat hoewel het nieuws pijnlijk is, het een opluchting is om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben. „Er bestaat nog geen behandeling voor de ziekte, een realiteit waarvan we hopen dat deze in de komende jaren kan veranderen. Naarmate de toestand van Bruce vordert, hopen we dat alle media-aandacht kan worden gericht op het schijnen van een licht op deze ziekte die veel meer bewustzijn en onderzoek nodig heeft.”

FTD is volgens zijn familie een ’wrede ziekte waar velen van ons nog nooit van hebben gehoord en die iedereen kan treffen’. „Helaas zijn communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee Bruce wordt geconfronteerd.”

De familie van Willis - inclusief vrouw Emma Heming Willis, ex-vrouw Demi Moore en zijn dochters - maakte voor het eerst zijn diagnose van afasie bekend in 2022. Ze zeiden destijds dat Willis leed aan een medische aandoening die zijn cognitieve vermogens aantastte. Nog geen jaar later blijkt zijn situatie verslechterd. „Bruce geloofde er altijd in om zijn stem in de wereld te gebruiken om anderen te helpen en om mensen bewust te maken van belangrijke kwesties, zowel publiek als privé”, aldus de nieuwe verklaring van zijn familie. „We weten in ons hart dat hij - als hij dat zou kunnen - zou willen reageren door wereldwijde aandacht en verbondenheid te brengen met degenen die ook te maken hebben met deze slopende ziekte en hoe deze zoveel individuen en hun families beïnvloedt.”

Dierbaar

Frontotemporale dementie is een overkoepelende term voor een groep hersenaandoeningen die voornamelijk de frontale en temporale kwabben van de hersenen aantasten. Deze hersengebieden worden over het algemeen geassocieerd met persoonlijkheid, gedrag en taal. FTD komt vaak al op relatief jonge leeftijd voor. Volgens Alzheimer Nederland zorgt de ziekte voor heftige veranderingen in gedrag, taalvaardigheid en motoriek. Geheugenproblemen komen vaak pas in een later stadium.

„We zijn ontroerd door de liefde die jullie allemaal hebben gedeeld voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd”, zo besluit de familie in de verklaring die is ondertekend door Willis’ vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen. „Jullie voortdurende medeleven, begrip en respect zorgen ervoor dat we Bruce kunnen helpen een zo goed mogelijk leven te leiden.”

Willis is een van de grootste filmsterren van de laatste decennia. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die Hard-films.