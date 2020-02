’Oudste kleinzoon Queen Elizabeth en vrouw na twaalf jaar uit elkaar’

Bronnen stellen dat Autumn de beslissing heeft genomen om de scheiding in gang te zetten. De Megxit van prins Harry en Meghan zou dit besluit in een stroomversnelling hebben gebracht. Volgens The Sun wil ze terugkeren naar haar geboorteland Canada.

Peter zou kapot van de onverwachts aangekondigde scheiding zijn. Het koppel heeft twee dochters samen, Savannah (9) en Isla (7).