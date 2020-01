Isabelle Brinkman mishandeld in bijzijn van dochter

„Beste Moeder, je accepteert het niet dat anderen je kind aanspreken op hun (wan)gedrag. Fair! Kan ik ook slecht tegen. Ga niet tegen een kind tekeer. Fair! Krijg je ook met mij te maken”, begint Brinkman haar relaas op Facebook.

„Maar wanneer mijn kind, op 8 januari, op woensdagmiddag, in de drukte van basisscholen die uit gaan, vuurwerk afsteekt, jouw de kanker wenst en jouw dochter, en haar vriendinnetje nogmaals gekscherend bang maakt met knallen, accepteer ik dat ook niet. En ben ik fel”, gaat ze verder.

„Dat zou je dan toch moeten begrijpen; als beste bovengenoemde moeder. Dan zou je niet je vinger in mijn gezicht porren, mij geen stomp op mijn oog geven, niet aan mijn haren trekken, geen capuchon over mijn hoofd trekken, mij niet op de grond werken en mij niet aanhoudend blijven stompen; en je kind mee laten schoppen.”

Isabelle beschrijft dat er uiteindelijk een ’dappere voorbijganger’ was die de vrouw heeft weten weg te trekken. „Terwijl mijn kind en haar vriendinnetje er huilend en doodsbang bijstonden.” Wat Brinkman betreft gaat er dan ook iets flink mis in de opvoeding. „ Of heb ik het mis? Overdrijf ik? Aan de ’bewuste’ moeder die zich aangesproken- of door mij benadeeld voelt: ik hoor graag van je. Als moeders onderling.”

Afgelopen zomer deelde Brinkman nog haar woede over de terroriserende jeugd in haar buurt. Destijds ging haar relaas over jongeren die vooral ’s avonds voor overlast zorgden.