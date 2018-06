Patrick Dempsey probeert vertrek te verwerken

"De verhaallijn ontstond plotseling. Het gebeurde gewoon. Het was een verrassing die zich steeds verder ontwikkelde en uiteindelijk gebeurde het ongeluk", vertelt Dempsey aan Entertainment Weekly. Toch is de acteur blij met het einde.

"Alles gebeurde zo snel, maar op een natuurlijke manier. We hadden zoiets van: okay dus hier gaat de verhaallijn naar toe. We wisten het pas in februari of maart, het ging allemaal heel snel."

Het ging zelfs zo snel dat Patrick nog niet helemaal kan verwerken dat hij de set moet verlaten. "Ik ben het nog steeds aan het verwerken. Het leven na Grey's. De laatste dag was een gewone werkdag. Er moest nog zoveel gebeuren, je zit midden in de opnames en kunt het allemaal nog niet echt een plekje geven."

Patrick denkt dat het ook voor de fans moeilijk te verwerken zal zijn. "Iedere keer als er iemand van de orginele cast weg gaat, blijft er een leegte over die niet meer kan worden opgevuld. Shepard is geliefd onder de fans. Ze willen hem niet kwijt. Hij is elf jaar lang een onderdeel van hun leven geweest. Maar de serie gaat door en zal zich ontwikkelen zonder McDreamy."

Fans waren afgelopen week woedend, toen een half uur voor het uitzenden van de nieuwe aflevering, bekend werd dat Shepherd zou overlijden. Nederland loopt een week achter op Amerika met het uitzenden van Grey's Anatomy.