Prinses Chulabhorn weer in het ziekenhuis

De prinses is maandag in het ziekenhuis onderzocht en de artsen concludeerden dat nog meer onderzoek nodig is. Ze hebben haar daarom gevraagd nog even in het hospitaal te blijven en van alle koninklijke activiteiten af te zien.

Prinses Chulabhorn heeft al enkele jaren een slechte gezondheid. Naar verluidt heeft ze de auto-immuunziekte ’systemische lupus erythematodes (SLE)’. Dat zorgt voor klachten in verschillende organen en algemene klachten zoals moeheid, spierpijnen, huidafwijkingen of koorts. Veel voorkomend probleem zijn ontstekingen van de gewrichten, die ook tot stijfheid kunnen leiden.

Verpleegsters

De prinses kan zich niet goed voortbewegen of zelfstandig staan en wordt bij het lopen of staan ondersteund. Ze heeft dan ook altijd een aantal verpleegsters in haar buurt, die vanwege het feit dat ze niet boven leden van de koninklijke familie mogen uitkomen aan haar voeten zitten te wachten. Alleen bij het voortduwen van de rolstoel mogen ze staan.

Chulabhorn werd vorig jaar oktober opgenomen vanwege gevoelloosheid in haar linkerarm. Een MRI-scan toonde aan dat haar zenuwen vastzaten rond de elleboog. Daarna is ze geopereerd. Eerder dat jaar was ze voor rugklachten en slecht zicht in het ziekenhuis.